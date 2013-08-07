Украинцы за полгода купили товаров и услуг на 270 миллиардов

Об этом сообщили в департаменте развития торговли Минэкономразвития.

В целом, налоговые поступления от торговли с начала года уже составили 19,8 млрд грн, или 13,8% от общего объема платежей. А среднемесячная заработная плата работников торговли составила 2969 грн.

Для дальнейшего стимулирования отечественной экономики в Минэкономразвития стремятся упорядочить правила внутренней торговли. Как отметил директор департамента развития торговли Игорь Гарбарук, при решении этого вопроса следует быть взвешенными и сбалансированными, так как оно касается интересов значительного количества предпринимателей: и производителей, и поставщиков, и реализаторов.

"Урегулирование всех проблем одним законодательным актом вызвало в обществе резонанс и определенное противодействие со стороны бизнеса. Поэтому, по предложению Совета предпринимателей Украины, было произведено компромиссное взвешенное решение навстречу бизнесу о принятии отдельных законодательных актов", - отметил Игорь Гарбарук.

В первом квартале 2013 г. доля торговли заняла первое место в структуре валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности в фактических ценах и составила 18,5%. Прирост объема валовой добавленной стоимости в торговле, по сравнению с первым кварталом 2012 г., составил 3,1%.

І квартал 2013 года обозначился также увеличением прямых иностранных инвестиций в развитие предприятий торговли. Объем инвестиций в этом году составил 1 млрд 47,3 млн долл.

Оборот розничной торговли в январе-июне текущего года вырос на 11,2% и составил 397,6 млрд грн.

С начала года розничный товарооборот предприятий-юридических лиц составил 198 млрд грн (Это на 7,4%больше, чем в первом полугодии 2012 г.), в расчете на одного человека, задействованного в торговом бизнесе, - это 724 грн. Однако оборот от ресторанного бизнеса увеличился лишь на 1,1% и составил 11,4 млрд грн.

В этом году уже было проведено более 32 тысяч продовольственных ярмарок (это почти на 10 тысяч больше, чем в прошлом году) с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей, где было реализовано 244,4 тыс. т сельскохозяйственной продукции (почти в два раза больше, чем в прошлом году) на сумму 3079,4 млн грн.