СМИ: Защита не хочет везти сына Джемилева на экспертизу в Киев

Адвокат считает, что этапирование может быть опасным для здоровья его подзащитного. Он отметил, что в учреждениях пенитенциарной службы отсутствуют как нормативное урегулирование такого процесса, так и специальные условия для этапирования из Симферополя в Киев лиц, психическое здоровье которых под вопросом, сообщает 5 канал.

Адвокат считает, что этапирование может быть опасным для здоровья его подзащитного. Он отметил, что в учреждениях пенитенциарной службы отсутствуют как нормативное урегулирование такого процесса, так и специальные условия для этапирования из Симферополя в Киев лиц, психическое здоровье которых под сомнением.

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Как сообщал УНИАН, 32-летнего Хайсера задержали 27 мая на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб местный житель, 44-летний Февзи Эдемов - строитель, который иногда помогал семье лидера Меджлиса крымских татар Мустафе Джемилеву.

Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Киевский райсуд Симферополя 28 мая избрал Хайсеру меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО сроком на 60 дней.

Адвокат в начале июня подал апелляцию. Апелляционный суд во второй декаде июня отказался изменить меру пресечения.

По словам Мустафы Джемилева, его сын в 2008 году лечил психическое расстройство в клинике в Турции.