Джемилев видит руку власти в признании его сына психически здоровым

Как сообщает КоммерсантЪ-Украина, подозреваемый ранее страдал от психического расстройства и проходил лечение в Турции, поэтому 5 июня он был помещен в Крымскую республиканскую клиническую психиатрическую больницу N1, чтобы пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Специалисты клиники склоняются к тому, что на момент совершения преступления Хайсер Джемилев был психически здоров. "Сейчас он в подавленном состоянии, у него серьезная депрессия. Но коллеги думают, что это связано с перенесенным стрессом в результате трагедии, а не с хронической патологией. Он так толком и не объяснил, что произошло в тот день. Говорит мало, неясно. Мол, ружье было не заряжено, он с ним просто возился. Потом впадает в ступор, начинает плакать",— рассказал один из сотрудников больницы.

Мустафа Джемилев не согласен с мнением врачей. "На момент совершения преступления мой сын не был здоров хотя бы потому, что он лечится уже пять лет и принимает лекарства. Диагноз сформулирован как нервное расстройство. То, что экспертиза утверждает обратное, видимо, выгодно действующей власти Крыма,— заявил Мустафа Джемилев.— Но это заключение будет не последним, мы договорились пригласить для независимой экспертизы иностранных врачей. Это произойдет после того, как мы получим официальное заключение крымских медиков".

В крымском ГУ МВД сообщили , что "с первого дня следствия в процесс никто не вмешивается".

Вместе с тем, по данным милиции, Мустафа Джемилев, являющийся хозяином оружия, до сих пор не дал разрешения на осмотр комнаты, где оно хранилось. Глава меджлиса не видит смысла в этих действиях.

"Если бы они захотели провести осмотр в день убийства, никто бы не препятствовал. Теперь, возможно, они рассчитывают найти условия ненадлежащего хранения оружия или другие факты, говорящие против меня как против народного депутата. Оружие у меня хранилось надлежащим образом. Сын сказал, что залез через фрамугу в мой кабинет, достал ключи и взял оружие из сейфа. Он не контролирует себя. Я у него спрашивал: "Зачем ты это сделал?" Никакого ответа я не услышал. Он повторяет только одно: "Так получилось"",— рассказал глава меджлиса.

Напомним, 27 мая Хайсер Джемилев из окна собственного дома в Бахчисарае из карабина калибра 7,62 мм убил своего друга, 44-летнего Февзи Эдемова, который в этот момент подвязывал на огороде помидоры. Преступление предварительно квалифицировано по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"; максимальное наказание — 15 лет лишения свободы).

В ГУ МВД в Автономной республике Крым рассказали, что потерпевший получил три ранения — в голову, правое плечо и правое бедро, однако в милиции не указывают, сколько пуль было выпущено. Но Мустафа Джемилев настаивает, что Февзи Эдемов был убит одним выстрелом вследствие несчастного случая.

Адвокат Хайсера Джемилева Александр Лесовой также утверждает, что три ранения необязательно значат три выпущенные пули.

"Поскольку в прессе обсуждается вопрос о трех выстрелах, я хочу обратить внимание: преждевременно и непрофессионально заявлять о трех выстрелах, поскольку на месте происшествия обнаружена одна гильза из оружия - этот факт зафиксирован в протоколе", - заявил он.