В Николаевской области после погони с перестрелкой задержали троих грабителей

Трое неизвестных попытались ночью проникнуть в частный дом частного предпринимателя, в котором находился ее 13-летний сын и 70-летняя мать. Сама хозяйка была в Одессе, пишет Novosti-n.mk.

Около 23 часов трое мужчин, приехавших в Мостовое на автомобиле «Daewoo Lanos», подошли к дому и попытались в него проникнуть. Их заметил сосед, который, позвав на подмогу еще нескольких односельчан, пошел выяснять, что за люди бродят ночью вокруг чужого дома. По дороге они обнаружили спрятанный неподалеку в кустах «Ланос» пришельцев.

Увидев жителей, неизвестные бросились к спрятанному автомобилю. Местные парни заблокировали бандитам выезд двумя машинами, однако те сумели вырваться, протаранив одну из них. При этом из «Ланоса» в сторону преследователей стреляли из пистолета.

Однако парни из Мостового на двух автомобилях «Лада Приора» начали преследовать злоумышленников, одновременно позвонив в Доманевский райотдел милиции.

Тревога была объявлена по всей «доманевской трассе» вплоть до Николаева. Около часа ночи автомобиль налетчиков заметил патруль ГАИ. Водитель «Ланоса» на сигнал об остановке не отреагировал и прибавил газу. Гаишники начали преследовать авто. При помощи еще одного автомобиля ГАИ «Ланос» был заблокирован а все трое налетчиков задержаны и доставлены в Центральный РОВД.

При первичной проверке оказалось, что налетчики хорошо известны в милиции: один находился в розыске, второй ранее неоднократно судимый.