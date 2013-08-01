Эксперты объяснили, почему цыгане абсолютно не доверяют милиции

Как сообщили УНИАН в пресс-служба омбудсмена Украины, об этом свидетельствуют данные мониторингового исследования «Соблюдение прав ромов в деятельности правоохранительных органов», презентованного в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Комментируя результаты исследования, эксперт-полицеист Олег Мартыненко подчеркнул: «Сравним количество преступлений, которые совершили ромы, с общим показателем по Украине. Анализ такого сравнения в Закарпатской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях засвидетельствовал: коэффициент уголовной активности ромов в 2,5 раза ниже общего уровня преступности по Украине».

По словам регионального координатора по связям с общественностью Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Херсонской области Наталии Козаренко, анализ текстов приговоров засвидетельствовал, что национальность «ром», «цыган» впятеро чаще вспоминают, чем, например, национальность «украинец». И ни разу упоминание национальности не было предопределено объективными причинами.

Также результаты мониторинга продемонстрировали, что 51% ромов, которые приняли участие в исследовании, посещались милицией по месту жительства, 35% были подвергнуты необоснованному обыску, а 66% останавливались в общественных местах для проверки документов, удостоверяющих личность.

Комментируя эти данные, эксперт Харьковского института социальных исследований Мария Колоколова отметила: «Ромы абсолютно не доверяют милиции, даже боятся ее, поскольку постоянно чувствуют к себе предвзятое отношение и часто становятся жертвами нарушения их прав. Милиция, со своей стороны, стигматизирует это этническое меньшинство, считая, что оно нуждается в более пристальном отношении, чем население в целом, в связи с чем проводит незаконные обыски, осмотры жилья и автомобилей, останавливает на улице для проверки документов, задерживает для фотографирования и дактилоскопирования».

Представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства Аксана Филипишина отметила, что согласно исследованию, риск подвергнуться неправомерному или жестокому отношению со стороны работников органов внутренних дел непосредственно зависит от образовательных и социальных характеристик того или иного лица ромской национальности, что в очередной раз свидетельствует о важности продвижения образования для ромов, в первую очередь детей, как приоритетного интеграционного фактора.

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«Работники милиции должны получать специальную подготовку и из их деятельности должны быть исключены поведенческие стереотипы, что, к сожалению, в значительной мере бытуют среди населения и порождается социальной стигматизацией ромов», - отметила Филипишина во время обсуждения результатов мониторинга «Соблюдение прав ромов в деятельности правоохранительных органов».

Мониторинг был проведен Ромским Одесским областным конгрессом, Альянсом ромен Черкасской области, НУО “Миргородские ромы” и независимыми экспертами при поддержке программы “Ромы Украины” Международного фонда “Возрождение”.