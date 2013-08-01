На географическом факультете КНУ конкурс - 90,9 человека на место (рейтинг)

Самый высокий конкурс на одно место по образовательно-квалификационному уровню “бакалавр” в Киевском национальном университете им. Шевченко на такие специальности как “туризм” и “реклама и связи с общественностью”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил ректор КНУ им. Шевченко Леонид Губерский.

Он отметил, что план государственного заказа по образовательно-квалификационному уровню “бакалавр” на дневную форму обучения составляет 2 тыс. 303 человека, а на заочное - 182.

Всего же в университет на учебу по этому образовательно-квалификационному уровню подано 39 тыс. 894 заявления. Из них на дневную форму обучения – 39 тыс. 264, на заочную - 630.

Самые высокие конкурсы, по словам ректора, на следующие специальности: “туризм” (географический факультет) - 90,9 человек на место; “реклама и связи с общественностью” (Институт журналистики) - 57,95 абитуриентов на одно место; «программная инженерия» (факультет кибернетики) - 55,24 человека на одно место; на издательское дело и редактирование (Институт журналистики) - 44,27.

Губерский также обратил внимание на то, что вырос конкурс на ряд специальностей естественного цикла, в частности, на специальность “компьютерная инженерия” - 29,1 человека на одно место, “прикладная математика” - 20,18, “системный анализ” - 31,92, “информатика” - 19,92. Также, по его словам, вырос конкурс на восточные языки в Институте филологии (китайский язык и литература - 31,65 человека на одно место, корейский язык и литература - 22,67, турецкий язык и литература - 11,67, вьетнамский язык и литература - 10,75, и арабский язык и литература - 10,44).

Губерский также отметил, что план государственного заказа на образовательно-квалификационный уровень “магистр” университет выполнил в полном объеме, зачислен 1781 человек, из них 925 - это студенты - выпускники бакалаврата из других ВУЗов.

Также университет выполнил план госзаказа на специалистов в полном объеме. На места госзаказа зачислены 634 студента, в том числе 44 - это выпускники бакалаврата из других ВУЗов.

Всего в университет, по словам ректора, в этом году подано 51 тыс. 894 заявления от поступающих на должность на образовательно-квалификационные уровни “магистр”, “специалист”, “бакалавр”, “младший специалист”.

“Это наибольшее количество заявлений по университету за прошлые годы и наибольшее количество среди высших учебных заведений в Украине. Прием заявлений и проведение вступительных экзаменов, а также зачисление на учебу проходили спокойно, без очереди и жалоб поступающих”, - сказал ректор.

Он также отметил, что в прошлом году в университет было подано 43 тыс. заявлений.

Как сообщал УНИАН, вступительная кампания в высшие учебные заведения началась в Украине 1 июля. Прием заявлений и документов от лиц, которые не сдают вступительные экзамены и не проходят творческие конкурсы, закончился 31 июля.

По данным Министерства образования и науки Украины, по состоянию на 1 августа 2013 года в высших учебных заведениях Украины зарегистрировано 2 млн. 200 тыс. 100 заявлений от 703 тыс. 800 абитуриентов.