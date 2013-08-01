МОН подвел предварительные итоги вступительной кампании-2013

В частности, немногим менее трети из них - 620 000 - были зарегистрированы в электронном виде, сообщает официальный сайт ведомтсва.

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Также в сообщении были приведены другие статистические данные. Так, в бумажном виде абитуриентами было подано 1 579 500 тысяч заявлений. Причем в вузы I-II уровней аккредитации всего было подано 349 400 заявлений, а в III-IV уровней аккредитации - 1 850 700.

Кроме того, МОН привел рейтинг первых десяти вузов Украины по количеству поданных заявлений.

1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 51894 заявления

2. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» - 46 741 заявление

3. Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 46 212 заявлений

4. Национальный университет «Львовская политехника» - 44 036 заявлений

5. Национальный авиационный университет - 43749 заявлений

6. Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 36 598 заявлений

7. Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара - 32 597 заявлений

8. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 31991 заявление

9. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 26 163 заявления

10. Киевский национальный торгово-экономический университет - 25 631 заявление

Также министерство напомнило, что рейтинговый список абитуриентов, поступающих на основе полного и базового общего среднего образования, с указанием рекомендуемых к зачислению обнародуется не позднее 12:00 1 августа на стендах приемных комиссий и сайтах высших учебных заведений.