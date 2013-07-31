Прокурор - о болезни Мельника: трое людей не могли с ним справиться

Прокурор Максим Лавренюк заявляет, что подозреваемый во взяточничестве ректор Национального университета Государственной налоговой службы Петр Мельник преднамеренно уклоняется от участия в судебном заседании, где должны рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе заседания в Печерском райсуде Киева.

В ходе судебного заседания следователь Олег Зайцев, которого суд обязал провести медицинскую экспертизу относительно состояния здоровья Мельника, заявил, что вчера вечером Мельник не согласился на медицинский осмотр ведущих специалистов Министерства здравоохранения.

“До прихода врачей из Минздрава Мельник ходил по палате и принимал пищу. Когда специалисты из Минздрава пришли к нему, он отказался от осмотра, ссылаясь на тяжелое состояние его здоровья. В таком случае врачи не могут проводить медицинский осмотр Мельника, даже после обязательства суда”, - сказал Зайцев.

Между тем следователь также отметил, что в справке, которую предоставили суду защитники Мельника, нет никакой информации, что подозреваемого готовят к операции. Кроме того, по его словам, врачи Ирпенской центральной клинической больницы, куда вчера вечером привезли Мельника, не подтвердили необходимость проведения Мельнику операции.

Кроме того, следователь подчеркнул, что во время задержания Мельника его не могли удержать трое сотрудников правоохранительных органов.

“Учитывая эти данные, мы считаем, что Мельник преднамеренно уклоняется от судебного заседания, где суд должен рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения. Мельник активно симулирует свое состояние. Никто не отрицает, что у него, возможно, есть болезнь, но она не мешает ему принимать участие в судебном процессе”, - отметил прокурор Лавренюк.

Вместе с тем защитники Мельника обратились в суд с ходатайством относительно нарушения прав Мельника.

“Мельник сейчас не является подозреваемым, поскольку ему еще не было вручено сообщение о подозрении. Сейчас он является свидетелем по делу. Между тем, нарушаются его права как свидетеля. Прошу суд обязать провести проверку, кто именно вызывал “скорую помощь” коммерческой клиники “Борис”, которая вчера доставила его в суд, и кто оплачивал их услуги”, - отметил адвокат Руслан Мисюра.

Однако следственный судья Мария Пылаева отклонила ходатайство защитников.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства прокурора относительно избрания Мельнику меры пресечения.