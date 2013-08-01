Мельника в инвалидной коляске привезли в зал суда

Как передает корреспондент УНИАН, уже началось судебное заседание, в ходе которого Мельнику должны избрать меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, во время судебного заседания прокуратура заявляла, что Мельник уклоняется от участия в судебном заседании, симулируя тяжелое состояние своего здоровья.

Справка УНИАН. Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководит.