Мельника в инвалидной коляске привезли в зал суда
11:39, 01 августа 2013Общество
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Подозреваемого в получении взятки ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника доставили в зал Печерского районного суда в инвалидной коляске.
Мельник - в инвалидной коляске
Как передает корреспондент УНИАН, уже началось судебное заседание, в ходе которого Мельнику должны избрать меру пресечения.
Как сообщал УНИАН, во время судебного заседания прокуратура заявляла, что Мельник уклоняется от участия в судебном заседании, симулируя тяжелое состояние своего здоровья.
Справка УНИАН. Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководит.
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