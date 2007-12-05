Милиция задержала подпольного мастера огнестрельного оружия

Сотрудники милиции придунайского города Рени задержали подпольного мастера по изготовлению огнестрельного оружия.

Как сообщила УНИАН руководитель Центра общественных связей Управления МВД Украины в области Ольга БОГАЧЕНКО, «в ходе санкционированного обыска его квартиры правоохранители изъяли у задержанного три самодельных огнестрельных устройства, а также самодельный пистолет, два глушителя, 11 патронов калибра 5,6 мм и 250 граммов взрывчатки».

По этому факту, уточнила она, «следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам статьи 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт огнестрельного оружия)».

По информации ЦОС, всего в текущем году одесские правоохранители возбудили 672 уголовных дела по фактам незаконного оборота оружия. Изъято из незаконного обращения 156 единиц огнестрельного оружия, в том числе 37 единиц - самодельного, а также 3 автомата, 21 винтовку, 49 пистолетов, 45 обрезов, 1 гранатомет, около 54 тыс. патронов разного калибра, около 8 кг взрывчатки и 330 единиц холодного оружия.

Сами жители в ходе ноябрьского месячника сдачи оружия принесли в райотделы милиции 116 охотничьих ружей, 3 карабина, 6 нарезных винтовок, а также 50 газовых пистолетов и револьверов.