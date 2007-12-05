Президент открыл музей «Золотые Ворота»

Сегодня в Киеве состоялось торжественное открытие музея «Золотые Ворота».

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии присутствовали Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, представители КГГА, Министерства регионального развития и строительства, а также руководство Национального заповедника «София Киевская».

Впервые перед Президентом была открыта герса (въездные ворота), механизм которых был восстановлен заводом «Днепротяжмаш».

В.ЮЩЕНКО поздравил присутствующих с восстановлением национального памятника истории и архитектуры.

Глава государства побеседовал с мастерами народного промысла, устроившими выставку своих работ возле музея.

По данным представителей Минрегионстроя, для посетителей музей откроется весной 2008 года.

Отметим, ориентировочная стоимость реставрации музея «Золотые ворота» в Киеве составляет 6 млн. грн.

В этом году на реставрацию объекта из городского бюджета «Софии Киевской» перечислено 2 млн. грн. Всего в этом году на реставрацию музея Кабмин выделил 4 млн. 153 тыс. грн.

После реконструкции вход в музей будет платным.

Справка УНИАН. Музей «Золотые ворота» - памятник фортификационного зодчества Киевской Руси (ХI век), входит в состав Национального заповедника «София Киевская», а также в список памятников ЮНЕСКО.

Ворота были построены в 1037 году как парадный въезд в Киев. Аутентичные остатки сооружения сохраняются под построенным в 1982 году павильоном-реконструкцией, который воссоздает старинные въездные ворота и церковь Благовещения.

С 2002 года музей закрыт на реставрацию. Проектно-сметная документация была разработана корпорацией «Укрреставрацией». В 2002 году на реставрацию музея было выделено 700 тыс. грн.