В Ватикане состоялся молебен по случаю 1025-летия Крещения Руси

Как сообщает Радио Ватикан, 26 июля в ватиканской базилике Святого Петра, Преосвященнейший владыка Дионисий Ляхович, Апостольский визитатор для украинцев греко-католиков в Италии и Испании, возглавил молебен Святому Владимиру.

Именно в этом месте в главном храме католической Церкви в 1988 году, по случаю 1000-летия Крещения были установлении мозаичные изображения святых равноапостольских Владимира и Ольги.

В молебне приняла участие Посол Украины при Святом Престоле Татьяна Ижевская, работники посольства, душпастыри УГКЦ в Италии, настоятели монашеских сообществ, представители украинской общины.

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Обращаясь во время проповеди к собравшимся, владыка Дионисий отметил, что «Княгиня Ольга и князь Владимир не только изменили курс истории», но и сами, с принятием христианства, «существенно изменили свой образ жизни и действия». Проповедник объяснил, что сутью христианства является не собственно «я», с его жаждой власти и удовольствий, но «я» переходит в «ты», в «мы». «Христианская власть, – сказал он, – действует на благо народа. Это власть, которая приобретает окраску служения». А когда измерение служения исчезает, там начинается «погоня за властью, возвращается поганство», приходит братоубийство. И свидетелем этого наша земля стала уже во времена сыновей Владимира. «И, как результат, – подчеркнул владыка Дионисий, – все трагедии, которые постигли украинский народ».

«Молитва к св. Владимиру и Ольге здесь, в этом символичном пространстве сочетания Востока и Запада, Руси и Рима, имеет неординарное символичное значение», – подытожил проповедник, призывая собравшихся молиться за утверждение «духа христианства в нашем народе», и за то, чтобы в сердца его проводников «донести глубокую истину о бескорыстном духе служения».

После завершения молебна его участники также помолились возле мощей святого священномученика Иосафата.