Святослав: католическая церковь всегда охраняла свою свободу от государства

Напротив, он считает, что существует влияние государства на церковь, и в определенных моментах даже попытка склонить церковь на свою сторону через определенные элементы сотрудничества.

«Через определенные элементы сотрудничества где-то действительно иметь церковь на своей стороне, согласно старой традиции Византийского понимания сотрудничества между церковью и государством - называется симфонией», - добавил он.

По словам Блаженнейшего Святослава, католическая церковь была всегда против инвеституры, всегда охраняла свободу церкви от чрезмерного государственного влияния.

По теме: Филарет уверен, что украинская церковь влияет на политическую жизнь

«Думаю, что сегодня для всех церквей в Украине с одной стороны действительного нужно быть партнерами государства, в частности, когда речь идет о вопросе гражданского общества, общественной морали, развития гражданских прав и свобод, но с другой стороны оставаться свободной от чрезмерной государственной опеки. Потому католические церкви никогда не соревновались за то, чтобы быть государственной церковью», - отметил он.