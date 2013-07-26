Филарет уверен, что украинская церковь влияет на политическую жизнь

Об этом он сказал в комментарии УНИАН

«Во время выборов обращаются к церкви за поддержкой? Обращаются. А если обращаются – значит, влияет», - считает Филарет.

В то же время он выразил мнение, что главное влияние церкви происходит не на государство в целом, а на общество, на сохранение морали, духовности, единства, согласия в нем.

«Эти ценности может нести церковь. И потому это влияние есть. Без церкви Украинского государства не будет, равно как и без государства не может быть единой поместной православной церкви, потому мы взаимосвязаны», - сказал глава Украинской православной церкви Киевского патриархата.

При этом он отметил важность того, чтобы церковь и государство не вмешивались в дела друг друга.