На Волыни расследуют препятствование профессиональной деятельности журналистки

Волынские правоохранители проводят досудебное расследование по факту избиения и препятствования профессиональной деятельности журналиста нововолынской городской еженедельной газеты «Наше місто».

Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на сектор связей с общественностью управления МВД Украины в Волынской области.

Как отмечается в сообщении, в городе Нововолынск на площади возле Вечного огня и памятника воину-пограничнику возник конфликт между журналистом Наталией Камышниковой и руководителем ЧП «МП Сантехмонтаж», работники которого проводили демонтажные работы.

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В милиции напомнили, что для проведения демонтажа из областного и городского бюджетов было выделено более 500 тысяч гривень, однако часть депутатов Нововолынского городского совета считают, что эти деньги целесообразнее использовать на ремонт дорожного покрытия одной из улиц города. Когда работник СМИ попыталась помешать работникам демонтировать плиты, руководитель предприятия, по словам Камышниковой, несколько раз толкнул ее и нецензурно высказался в ее адрес.

По данному факту начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста) Уголовного кодекса Украины.

В милиции также замечают, что журналист отказалась от проведения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести нанесенных телесных повреждений.