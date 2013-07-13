Задержанный за избиение журналиста в Броварах признал свою вину

Задержанный за избиение журналиста Андрея Качора в Броварах Сергей Стягов признал в суде свою вину.

Об этом сообщил народный депутат Украины от «УДАРа» Павел Ризаненко, проинформировали УНИАН в пресс-службе партии.

«Во время судебного заседания в Броварах Сергей Стягов признал себя виновным в жестоком избиении журналиста Андрея Качора во время акции протеста против застройки парка в Броварах 25 мая», - сказал Ризаненко.

По словам депутата, Стягов признал свою вину, однако не признает гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 8 тыс. грн, заявленный журналистом.

«Допрашивая Сергея Стягова, судья не могла понять, на фоне чего у него возникли неприязненные отношения с журналистом Андреем Качором, и из-за чего ему были нанесены телесные повреждения», - отметил Ризаненко. В то же время Стягов не смог четко объяснить, почему возникли «враждебные» отношения, добавил депутат.

Он также сообщил, что следующее судебное заседание состоится 22 августа в 10.00 в помещении Броварского горрайонного суда.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Броварах во время акции протеста против застройки парка "Победа" избили журналиста. Неизвестный ударил по лицу журналиста Качора, от чего тот потерял сознание, получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

В тот же день вечером правоохранительные органы задержали одного из нападавших на журналиста Качора.