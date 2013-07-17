S&P подтвердило кредитные рейтинги Египта со стабильным прогнозом

Рейтинги отражают политические, внешние, бюджетные и другие экономические риски в Египте, которые все еще высоки. Однако аналитики агентства надеются, что внешняя финансовая поддержка страны будет достаточной и своевременной, чтобы избежать дефолта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз агентства.

"Мы рассматриваем Египет как геополитически важную страну для стабильности во всем регионе, особенно учитывая ее контроль над Суэцким каналом", - отмечается в сообщении.

Новое египетское правительство во вторник принесло присягу на верность конституции перед временным президентом страны Адли Мансуром. Церемония прошла в резиденции египетских президентов дворце ''Аль-Иттихадия'' в Каире.

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Исламисты, несмотря на призывы главы кабинета, в правительство не вошли. Партия свободы и справедливости ("Братья-мусульмане") и Партия созидания и развития ("Аль-Гамаа аль-Исламия") отказались от участия, протестуя против смещения президента Мухаммеда Мурси. А принявшая "дорожную карту" армии партия египетских салафитов "Ан-Нур" отказалась выдвигать своих кандидатов на министерские посты после гибели демонстрантов у штаб-квартиры Республиканской гвардии в Каире.

По мнению аналитиков S&P, появившиеся 10 июля сообщения о том, что Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы предоставить Египту финансовую поддержку в 12 миллиардов долларов уменьшили вероятность того, что страна столкнется с кризисом платежного баланса.

Стабильный прогноз по рейтингу сбалансирован изменениями политического ландшафта Египта и значительным давлением на валютные ресурсы, а также отражает надежды аналитиков на то, что внешняя финансовая помощь будет выделена в течение оставшейся части 2013 года.