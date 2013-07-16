Временное правительство Египта принесло присягу

Церемония проходит в эти минуты в рабочей резиденции главы государства "Аль-Иттихадия". Одновременно с ним приведены к присяге и министры его кабинета, об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Хазему аль-Баблауи было поручено формировать кабинет министров 9 июля. Всю эту неделю велись консультации по его составу. В итоге в состав правительства войдут 35 министров, включая троих вице-премьеров. Это - министр обороны Абдель Фаттах ас-Сиси, который становится первым заместителем аль-Баблауи, Зияд Баха ад-Дин, ранее занимавший пост главы счетной палаты, - он будет курировать инвестиционную политику в ранге министра по международному сотрудничеству, а также Хусам Иса, который займет пост министра высшего образования и будет также отвечать за социальную сферу.

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Министр обороны Абдель Фаттах ас-Сиси был тем человеком, который объявил Мухаммеду Мурси о его низложении с поста президента страны. Военное командование предложило Мурси официально объявить об отставке, однако Мурси отказался это делать, несмотря на обещание гарантировать ему полную безопасность и предоставить иммунитет от судебного преследования.

Ас-Сиси также напомнил, что армия не собирается узурпировать власть, однако, "вновь была вынуждена выйти на политическую арену, когда ее призвал народ". Он дал понять, что президент утратил легитимность, когда миллионы египтян, "вышли на улицы и развеяли все сомнения насчет того, на чьей стороне закон".

Молодежное движение "Тамарруд" предлагало на пост премьера бывшего главу МАГАТЭ Мухаммеда аль-Барадеи. Однако он отказался возглавить переходное правительство и принес присягу в качестве вице-президента Египта.