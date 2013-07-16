Эксперты прогнозируют рост депозитной базы до 5 миллиардов ежемесячно

Об этом говорится в аналитическом обзоре экспертов "Укрсиббанка".

Аналитики констатируют, что прирост розничных депозитов в гривне в июне ускорился до 27% г/г, по сравнению с 22%г/г в мае. При этом в абсолютных цифрах депозиты населения в гривне в июне выросли на 10,9 млрд грн (эквивалент 1,4 млрд долл.), а на протяжении первых шести месяцев - 44,3 млрд грн (5,5 млрд. долл.).

"Рекордное ускорение притока депозитов связано с высокими процентными ставками, низкой инфляцией, растущим дифференциалом процентных ставок между гривневыми и розничными депозитами, а также с отсутствием значительных политических событий в 2013 г. Мы вынуждены повысить прогнозы по приросту депозитов во втором полугодии, и теперь допускаем прирост депозитной базы в июле-августе на уровне до 5 млрд грн ежемесячно", - прогнозируют в "Укрсиббанке".

Эксперты констатируют, что ставки по депозитам находятся на очень высоких уровнях. При этом они ожидают, что во второй половине года стоит ожидать снижения ставок по депозитам.

В аналитическом обзоре отмечается, что дифференциал процентных ставок (гривневые/валютные депозиты) стимулирует рост вкладов в национальной валюте.

"Текущая премия гривневых депозитов к валютным все еще находится около рекордных уровней, составляя 11%.Таким образом, физлица, размещающие депозиты в национальной валюте, получают серьезный запас доходности и могут не беспокоиться относительно небольшого ослабления гривны (в пределах 10%)", - добавляют в банке.