Представители БЮТ пикетируют Секретариат Президента и Кабмин

Представители БЮТ пикетируют Секретариат Президента Украины и Кабинет министров с требованием создать следственную комиссию по расследовании деятельности мэра Харькова Михаила ДОБКИНА и секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА.

Как передает корреспондент УНИАН, небольшие группы людей под флагами Блока Юлии Тимошенко пикетируют Секретариат Президента со стороны ул.Банковой и центральный вход в Кабмин.

Из громкоговорителя под Секретариатом Президента раздаются лозунги отправить в отставку М.ДОБКИНА и Г.КЕРНЕСА.

Пикетчики требуют от Секретариата Президента принять срочные меры для «увольнения оккупантов Харькова».