Представители БЮТ пикетируют Секретариат Президента и Кабмин
13:19, 03 декабря 2007Общество
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Из громкоговорителя раздаются лозунги
Представители БЮТ пикетируют Секретариат Президента Украины и Кабинет министров с требованием создать следственную комиссию по расследовании деятельности мэра Харькова Михаила ДОБКИНА и секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА.
Как передает корреспондент УНИАН, небольшие группы людей под флагами Блока Юлии Тимошенко пикетируют Секретариат Президента со стороны ул.Банковой и центральный вход в Кабмин.
Из громкоговорителя под Секретариатом Президента раздаются лозунги отправить в отставку М.ДОБКИНА и Г.КЕРНЕСА.
Пикетчики требуют от Секретариата Президента принять срочные меры для «увольнения оккупантов Харькова».
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