Американцы отметили ”впечатляющие успехи” Донецкой области

В Донецке представители Агентства США по международному развитию (USAID) передали больнице профзаболеваний медицинское оборудование для лечения шахтеров, пострадавших при взрывах на шахте им. Засядько.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации, оборудование было передано руководителем Бюро USAID по странам Европы и Азии Дугласом МЛЕНАРЧИКОМ в рамках его визита в Донецк. Стоимость оборудования составляет около 40 тыс. долл. Оно сразу же было включено в работу по оказанию помощи шахтерам, находящимся на лечении в больнице.

Кроме того, вчера Д.МЛЕНАРЧИК провел встречу с первым заместителем председателя облгосадминистрации Сергеем ДЕРГУНОВЫМ. В ходе встречи Д.МЛЕНАРЧИК выразил удовлетворение визитом, отметив, что Донецкая область "имеет впечатляющие успехи". Участники делегации USAID выразили сочувствие жителям области по поводу трагедии на шахте им. А.Засядько.

"У каждой трагедии есть человеческое лицо… Нам приятно, что мы чем-то можем помочь", - отметил Д.МЛЕНАРЧИК.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября на шахте им. Засядько в результате мощного взрыва метана погибли 100 горняков.

Вчера, 1 декабря, на этой же шахте произошел новый взрыв. В забое находились 385 шахтеров. Всех удалось вывести на поверхность. 9 горняков получили тяжелые травмы, 35 – средней тяжести.