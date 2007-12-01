Авторы Генплана Одессы рассказали о ее будущем как мегаполиса

Авторы Генерального плана рассматривают Одессу как многофункциональный город-регион. Об этом заявил директор киевского института «Гипроград» Юрий БЕЛОКОНЬ, выступивший на обсуждении Генплана развития города в Одесском городском совете.

В документе определена зона совместных интересов города и области - от Григорьевского до Сухого лиманов, которая будет основой для создания города-региона. Ее основное назначение – рекреация.

По словам главного проектировщика Татьяны НЕСВИТ, „авторская группа видит Одессу как узловой центр Евроазиатского транспортного коридора, главный контактный центр Причерноморского региона. „У города имеется значительный потенциал развития, - подчеркнула она, - сейчас около 2 тыс. га (11%) площадей свободны от застройки. Это прежде всего - земли в районе полей фильтрации, поселка Котовского, аэропорта, Ленпоселка, Жеваховой горы и аэродрома Школьный».

Авторы Генплана считают, что нужно осуществить вынос за черту города предприятий нефтехимического комплекса, замену морально и физически устаревшего жилья, более рационально использовать территории Одесского морского торгового порта - от Морвокзала до мыса Ланжерон. «Развитие морского порта здесь недопустимо», – подчеркнула Т.НЕСВИТ. - В этом районе необходимо построить международный туристический центр, а рядом осуществить намыв острова в Одесском заливе».

На 200-гектарной площади бывших полей орошения планируется создать ландшафтный парк, неподалеку - крупный жилой комплекс «Хаджибеевский». Причем многоэтажные здания, по мнению авторов Генпланы Одессы, составят 92% всей жилой застройки в городе - дополнительно будет построено порядка 11 млн. кв. м жилья. Жилые центры планируется расположить в районе железнодорожного вокзала и вдоль Люстдорфской дороги.

Принявшие участие в обсуждении документа архитектор Василий МИРОНЕНКО, депутаты Александр КОРОБЧИНСКИЙ, Вячеслав КРУК, Николай БОРОВСКИЙ и другие поддержали представленный проект Генплана в целом. Дискуссионным остался лишь вопрос, что более перспективно – организация подземного и надземного транспорта или намыв острова, через который можно пустить пассажирские маршруты в объезд центральной части города.

После внесения некоторых уточнений проект Генплана будет представлен на общественное обсуждение, затем на экспертизу, а в феврале, по словам директора института «Гипроград» Ю.БЕЛОКОНЯ, планируется его обсуждение и принятие на сессии Одесского городского совета.