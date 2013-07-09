Кабмин предлагает упростить перепланировку жилых помещений

Об этом говорится в законопроекте №2538а, зарегистрированном в парламенте 5 июля.

Проект, в частности, предусматривает отмену получения специального разрешения на перепланировку квартир, если она не затрагивает несущие конструкции или инженерные системы.

Кроме того, правительство инициирует отмену необходимости обязательного принятия объекта в эксплуатацию после завершения таких работ как для жилых помещений, предоставляемых гражданам в бессрочное пользование в домах государственного или общественного жилищного фонда, так и для жилья, принадлежащего гражданам на правах собственности.

При этом перечень строительных работ, которые смогут проводиться без получения разрешения, согласно законопроекту, будет определяться Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Вместе с тем, законопроектом предлагается установить штраф за выполнение строительных работ по реконструкции или капитальному ремонту квартиры без получения документа, который дает право на их выполнение, в размере от 300 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум – 573 грн – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в начале июля вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул сообщил, что правительство будет предлагать Раде принять закон, отменяющий необходимость получения гражданами разрешения на перепланировку жилья при условии невмешательства в несущие конструкции и инженерные системы.

По его словам, законопроект является имплементацией Украиной лучшего мирового опыта по вопросам упрощения процедуры оформления разрешительных документов.