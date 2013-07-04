Янукович поручил создать Государственную премию имени Богдана Ступки

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову до 20 августа обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о внесении соответствующих изменений в Закон «О государственных наградах Украины», сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Данное поручение подписано «с целью определения весомых творческих достижений в деле театрального искусства и увековечения памяти выдающегося украинского театрального деятеля Богдана Ступки».

Напомним, выдающийся украинский актер Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года на 71-м году жизни после продолжительной болезни.