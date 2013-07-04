Янукович поручил создать Государственную премию имени Богдана Ступки

14:07, 04 июля 2013
Общество
628 0

В Украине будет учреждена Государственная премия Украины имени Богдана Ступки.

В Украине будет премия имени Ступки

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову до 20 августа обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о внесении соответствующих изменений в Закон «О государственных наградах Украины», сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Данное поручение подписано «с целью определения весомых творческих достижений в деле театрального искусства и увековечения памяти выдающегося украинского театрального деятеля Богдана Ступки».

Напомним, выдающийся украинский актер Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года на 71-м году жизни после продолжительной болезни.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter