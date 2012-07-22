Умер Богдан Ступка

Сегодня в Киеве на 71-м году жизни после продолжительной болезни умер Герой Украины, актер театра и кино, директор Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Богдан Сильвестрович Ступка.

Как сообщила УНИАН советник Президента Украины Анна Герман, смерть актера наступила около шести часов утра. А.Герман также сообщила, что похороны Б.Ступки состоятся 24 июля. *** Б.Ступка родился 27 августа 1941 года в с. Куликов Жовковского района Львовской области. Народный артист СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1980). Герой Украины (2011).

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