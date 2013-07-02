На Донетчине расследуют факт милицейского произвола

Факт избиения троих граждан в Новоазовском районе сотрудниками милиции находится на контроле руководства Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью областного главка, об этом заявил сегодня в Новоазовске на встрече с людьми заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Валерий Штанченко.

По инициативе руководства райгосадминистрации Новоазовска был организован сход граждан, на который пригласили представителей правоохранительных органов района и области, депутатов, медицинских работников, членов общественных организаций и журналистов, чтобы ответить на вопросы жителей и получить максимум информации о происшествии.

Штанченко подчеркнул, что позиция руководства милиции Донецкой области по отношению к сотрудникам, которые недобросовестно выполняют свои обязанности, «очень жесткая». Однако он отметил, что на сегодняшний день слишком много противоречивых данных о случившемся, и их нужно перепроверить, чтобы принять законное решение и дать грамотную правовую оценку произошедшему.

Штанченко напомнил, что данную криминальную ситуацию изучает прокуратура, которая даст заключение о законности методов, использовавшихся инспекторами при остановке транспортного средства, составлению административных материалов и т.д.

Как сообщал УНИАН, в прокуратуру Новоазовского района поступило заявление о том, что 29 июня на трассе Седово - Новоазовск сотрудники спецподразделения милиции и сотрудники ГАИ по отношению к трем гражданам применили меры физического насилия, а также слезоточивый газ, в результате чего два человека получили травмы.

По результатам рассмотрения заявления прокуратура Новоазовского района начала уголовное производство. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Активист общественного движения «Дорожный контроль» Федор Добрицын рассказал журналистам, что пострадавшие - двое парней и девушка - его друзья. Он распространил в социальных сетях видеосюжеты, в которых пострадавшие сообщили о случившемся.

«Мы ехали из поселка Седово, но наш автомобиль, подрезав, остановили сотрудники ГАИ и стали разговаривать с нами в грубой форме. Мы им двери в машине не открыли, на что они вызвали «Беркут», - рассказала девушка. По ее словам, «беркутовцы» стали взламывать дверь автомобиля, а когда водитель немного открыл окно, «стали пускать газ в машину, от газа стало печь лицо». «Они вытащили водителя, потом меня вытащили за волосы, ударили в живот. Я упала на асфальт, а они стали бить двух парней, которые были со мной», - рассказала девушка. По ее словам, правоохранители отобрали у потерпевших мобильные телефоны, на которые велась видеозапись, вытащили карты памяти. Скорую помощь вызвал друг, проезжавший мимо.

По словам потерпевших, в местной больнице дежурный врач зафиксировал у одного парня сотрясение мозга и гематомы, у другого - переломы ребер и гематомы, у девушки - тупую травму живота.

Потерпевшие также сообщили журналистам, что им неизвестно, с чем связано такое поведение правоохранительных органов, известно только, что инспекторы ГАИ якобы составили протокол по 130-й статье (вождение автомобиля в нетрезвом виде), хотя «это не соответствует действительности».