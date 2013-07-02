Пшонка требует от МВД и СБУ отчета по расследованию резонансного изнасилования

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко и глава Службы безопасности Александр Якименко должны отчитаться до конца недели о результатах служебных расследований по поводу событий, произошедших во Врадиевском районе Николаевской области.

Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка во время совещания с руководством Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины по поводу событий, произошедших в Николаевской области, сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

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«Отдельно я требую пояснений от ваших руководителей структурных подразделений, почему информация об этом преступлении относительно 29-летней девушки не была в полном объеме доведена к вашему сведению, к сведению руководства прокуратуры области сразу после того, как данные о нем вносились в ЕРДР. Кроме того, в объективном выяснении нуждается и тот факт, что в спецсообщениях с самого начала отсутствовали упоминания об изнасиловании девушки. В случае, если это халатность или же умышленные действия кого-то из ваших подчиненных, то за это должна наступить и ответственность», - сказал Пшонка.

Кроме того, по его словам, следственные органы Николаевской области получили указание по активизации следствия по уголовным производствам прошлых лет о гибели девушек, которые расследуются во Врадиевском районе.

В завершение Генеральный прокурор подчеркнул, что чрезмерная политизация событий в Николаевской области не будет способствовать решению проблемы.

«Лишь следственным путем, процессуальными решениями и приговорами судов мы обязаны поставить точку в разрешении этой ситуации», - сказал он.