Fitch подтвердил наивысший рейтинг США с негативным прогнозом

Факторами, повлиявшими на рейтинговое действие, Fitch называет сильные экономические показатели, статус доллара как мировой резервной валюты, а также прогресс в деле сокращения дефицита бюджета страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз агентства.

"Прогноз остается негативным из-за неопределенности относительно дальнейших мер сокращения дефицита, которые необходимы для уменьшения долговых показателей страны в средне- и долгосрочной перспективе", - отмечается в сообщении.

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Агентство намерено продолжать обзор суверенных рейтингов США до конца года. "Данный обзор будет включать нашу оценку перспектив уменьшения бюджетного дефицита в ближайшие годы и сокращения госдолга", - говорят аналитики Fitch.

В дальнейшем, фактором, который может привести к снижению рейтинга, агентство называет отсутствие своевременных мер по повышению потолка госдолга, хотя называет такое развитие событий маловероятным. Негативно на рейтинг повлияет также отсутствие налоговой реформы и пересмотра политики расходования государственных средств на долгосрочную перспективу.

Подтверждению рейтинга на текущем уровне с улучшением прогноза до стабильного будут способствовать отсутствие проблем с повышением потолка госдолга и наличие политической воли для избежания кризиса, реформы, способные укрепить стабильности государственных финансовых показателей, а также компромисс по широкому кругу фискальных реформ и соглашение по бюджету на 2014 год.