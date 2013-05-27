В ООН обсудят вину рейтинговых агентств в мировом экономическом кризисе
Генеральная Ассамблея ООН в сотрудничестве с Евросоюзом соберет в сентябре экспертов, чтобы обсудить влияние международных рейтинговых агентств на мировой экономический кризис.
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель ГА ООН, сербский дипломат Вук Еремич.
"Это будет очень интересная дискуссия, в которой, помимо политических лидеров и представителей агентств, примут участие банкиры, ученые и общественные деятели", - цитирует белградское агентство Танюг Еремича, который в понедельник находится с визитом в Брюсселе.
Многие международные эксперты высказывают мнение, что ведущие рейтинговые агентства своими неосторожными оценками о кредитной способности тех или иных государств способствуют развитию глобального финансового кризиса.
Евросоюз в этом году также ужесточил правила использования международных кредитных рейтингов, приняв закон, нацеленный на сокращение чрезмерной зависимости от этих рейтингов среди участников финансовых рынков. Новые правила требуют от финансовых институтов ЕС, в том числе банков, усилить собственные механизмы оценки кредитного риска контрагентов, а не зависеть автоматически и исключительно от оценок рейтинговых агентств.