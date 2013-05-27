В ООН обсудят вину рейтинговых агентств в мировом экономическом кризисе

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель ГА ООН, сербский дипломат Вук Еремич.

"Это будет очень интересная дискуссия, в которой, помимо политических лидеров и представителей агентств, примут участие банкиры, ученые и общественные деятели", - цитирует белградское агентство Танюг Еремича, который в понедельник находится с визитом в Брюсселе.

Многие международные эксперты высказывают мнение, что ведущие рейтинговые агентства своими неосторожными оценками о кредитной способности тех или иных государств способствуют развитию глобального финансового кризиса.

Евросоюз в этом году также ужесточил правила использования международных кредитных рейтингов, приняв закон, нацеленный на сокращение чрезмерной зависимости от этих рейтингов среди участников финансовых рынков. Новые правила требуют от финансовых институтов ЕС, в том числе банков, усилить собственные механизмы оценки кредитного риска контрагентов, а не зависеть автоматически и исключительно от оценок рейтинговых агентств.