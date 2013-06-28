Украина импортировала нефтепродуктов на 2 млрд долл.

Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, крупнейшими импортерами нефтепродуктов в Украину за первые 5 месяцев 2013 года стали Беларусь — 909,273 млн долл. (913 тыс. тонн), Российская Федерация — 595,892 млн долл. (645 тыс. тонн), Литва — 226,503 млн долл. (220 тыс. тонн), Польша — 141,153 млн долл. (131 тыс. тонн).

Также сообщается, что Украина за январь-май 2013 года экспортировала в Белиз 727,258 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 762,057 млн долл., на Британские Виргинские острова — 254,051 тыс. тонн на сумму 143,424 млн долл.

Как сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающая компания «Орлен Летува» (Литва) и дочерняя компания белорусской нефтяной организации «БНК» - «БНК-Украина» заявили о намерении поставить в Украину до конца 2013 года по 1 млн тонн нефтепродуктов каждая.

Украина по итогам 2012 года импортировала нефтепродуктов из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.

Импорт нефтепродуктов из Беларуси за 2012 год составил 3,726 млрд долл., из Российской Федерации – 1,631 млрд долл., из Литвы – 0,715 млрд долл, из других стран - 1,535 млрд долл.

Экспорт нефтепродуктов из Украины в денежном выражении составил 1,389 млрд долл., в частности, в РФ - 0,489 млрд долл., на Британские Виргинские острова - 0,303 млрд долл., в Белиз - 0,212 млрд долл.