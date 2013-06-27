В Украине объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 27 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами сильные дожди и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град, в Киевской, Черкасской, Черниговской областях местами грозы", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Как сообщал УНИАН, ранее метеорологи сообщали, что на этой неделе в западных, северных и части центральных областей Украины ежедневно будут идти дожди, тогда как в южном и восточном регионах осадки будут или незначительными, или их не будет вовсе, а температура воздуха днем достигнет +37 градусов.