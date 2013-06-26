В центре Ровно упал строительный кран (фото)

16:38, 26 июня 2013
Общество
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В центре Ровно на строительной площадке недалеко от Главпочтамта, где ведется сооружение многоэтажного жилого дома, сегодня, 26 июня, упал гусеничный строительный кран.

В центре Ривного на новостройке упал кран / Фото : vse.rv.ua

Как передает корреспондент УНИАН, стрела крана достигла стоянки автомобилей и повредила капот одной из машин.

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В настоящее время известно, что стрела оборвала линию электропередачи и без света остались жители нескольких домов. Энергоснабжение было прекращено в результате срабатывания автоматической системы защиты.

Сейчас проводятся восстановительные работы.

Правоохранители выясняют причины падения крана.

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