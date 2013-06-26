В центре Ровно упал строительный кран (фото)
16:38, 26 июня 2013Общество
1631
В центре Ровно на строительной площадке недалеко от Главпочтамта, где ведется сооружение многоэтажного жилого дома, сегодня, 26 июня, упал гусеничный строительный кран.
В центре Ривного на новостройке упал кран / Фото : vse.rv.ua
Как передает корреспондент УНИАН, стрела крана достигла стоянки автомобилей и повредила капот одной из машин.
По теме: В Симферополе строительный кран упал на грузовик
В настоящее время известно, что стрела оборвала линию электропередачи и без света остались жители нескольких домов. Энергоснабжение было прекращено в результате срабатывания автоматической системы защиты.
Сейчас проводятся восстановительные работы.
Правоохранители выясняют причины падения крана.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter