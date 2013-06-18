В Кабмине говорят, что Украина поднялась в рейтинге налоговых систем

Об этом заявил министр финансов Украины Юрий Колобов во время выступления в Верховной Раде с отчетом о выполнении государственного бюджета за 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «2012 год был очень сложным, но Украине удалось удержать тенденцию роста. Рост ВВП составил 0,2%, номинальный ВВП вырос на 8,2%... Украина поднялась в рейтинге налоговых систем на 16 позиций... Возобновлена компенсация вкладчикам Сбербанка СССР и выплачено 4,6 млрд грн компенсаций...».

При этом министр отметил, что «дефицит госбюджета меньше, чем в большинстве развитых стран мира, и составил 53,4 млрд грн, или 3,8% ВВП... Государственный и гарантированный государством долг составил 515 млрд грн, или 36,6% ВВП, т.е., находится на экономически безопасном уровне до 60% ВВП».

Как сообщал УНИАН, Кабмин предлагает Верховной Раде утвердить отчет о выполнении государственного бюджета за 2012 год с дефицитом в 53,4 млрд грн, что составляет 3,8% ВВП.

Соответствующий проект постановления Верховной Рады зарегистрирован в парламенте 2 апреля (№2688). Согласно проекту, Кабмин предлагает утвердить отчет о выполнении Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» по доходам в размере 346,054 млрд грн, по расходам – 395,682 млрд грн, по объемам возврата кредитов – 2,277 млрд грн и по объемам предоставленных кредитов – 6,095 млрд грн.

По данным Министерства финансов Украины, государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза больше, чем за 2011 год. Дефицит общего фонда госбюджета составил 53,350 млрд грн. В 2012 году доходы госбюджета составили 346,025 млрд грн, что на 10% больше показателя 2011 года. Кассовые расходы госбюджета в 2012 г. составили 395,661 млрд грн, что на 18,7% больше 2011 г.

Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планировались на уровне 373,960 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда – 322,227 млрд грн, расходы – 413,605 млрд грн, в частности расходы общего фонда – 360,501 млрд грн. Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год был запланирован в размере 38,807 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда – 34,923 млрд грн.

По данным Госстата, номинальный ВВП за 2012 год составил 1408,9 млрд грн, реальный ВВП по сравнению с 2011 годом составил 100,2%.