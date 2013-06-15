Голосеевский мужской монастырь отметит 20-летие возрождения монашеской жизни

Как сообщили УНИАН в монастыре, торжества по случаю праздника начнутся в Голосеево в 8.30. В обители в этот день ожидают прибытия более 10 тыс. человек – киевлян, гостей города и многочисленных паломников со всей Украины.

Торжественную службу в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре возглавит предстоятель Украинской православной церкви Владимир. Сослужить митрополиту будут архипастыри со всей Украины, а также духовенство епархии.

Поздравить настоятеля монастыря архимандрита Исаакия (Андроника) и братию монастыря приедут деятели науки и культуры, общественные и политические деятели.

*** В начале XVII века святитель Петр (Могила) приобрел часть леса в окрестностях Киева и построил здесь храм во имя великомученика Иоанна Сочавского и несколько домиков-келий для братии. Так было положено начало скиту Киево-Печерской Лавры, который называли Голосеевской пустынью.

Позже храм переименовали в честь иконы Божией Матери, именуемой «Живоносный источник». В 1910-1912 годах на месте старого деревянного был построен каменный храм.

В 1926 году Голосеевскую пустынь упразднили, все храмы и постройки были разрушены.

В годы Великой Отечественной войны через Голосеевскую пустынь проходила вторая линия обороны за Киев. Однако на монашеское кладбище, на котором погребены святые, не попал ни один снаряд.

В 1993 году обитель открыли как скит Киево-Печерской Лавры. Скитоначальником был назначен Архимандрит Исаакий (Андроник). В том же году, 4 октября, были обретены мощи преподобного Алексия Голосеевского и открыт домовой храм в честь преподобного Иоанна Многострадального.

В 1996 году, согласно решению Священного синода УПЦ, Голосеевская пустынь стала самостоятельным монастырем. В ней восстановлены храм в честь иконы «Живоносный источник», кладбище; на месте бывшего митрополичьего дома построена церковь; построены монашеский и административный корпуса, дом наместника с домовой церковью, гостиница и другие постройки.

Сегодня монастыре работают православный центр прикладных искусств, воскресная школа, типография. При монастыре действуют просветительские, культурные и общественные проекты.

В Голосеевской пустыни возникла идея создания международной организации «День Крещения Руси» и возрождения традиции масштабного празднования Дня Крещения Руси на государственном и церковном уровнях.

Также Голосеевская пустынь известна захоронением особо почитаемой подвижницы - монахини Алипии (Авдеевой).

Информация о монастыре и график движения монастырских автобусов на сайте: www.goloseevo.com.ua