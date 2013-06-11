В Киеве презентовали мероприятия к 1025-летию Крещения Руси

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщили участники пресс-конференции в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре.

По словам управляющего делами Украинской православной церкви митрополита Бориспольского Антония (Паканича), основные праздничные мероприятия в Киеве откроются 27 июля молебном в честь Крестителя Руси на Владимирской горке.

В тот же день в Киево-Печерской лавре состоится Вечернее богослужение, а утром 28 июля – праздничная Божественная литургия.

По словам митрополита Антония, в этом году в юбилейных торжествах в столице примут участие представители 15 поместных православных церквей. Также в Киев в эти дни ожидается прибытие большого количества паломников, которых разместят в монастырях.

«С каждым годом этот праздник все больше становится всенародным, в нем принимает участие молодежь, для которой православная вера определяет смысл жизни», - отметил управляющий делами УПЦ.

Рок-музыкант, руководитель международной общественной организации «День Крещения Руси» Олег Карамазов рассказал о ключевом событии праздничных мероприятий в столице – о встрече мощей святого равноапостольного князя Владимира. Святыню доставит в Киев международный Крестный ход, который 29 мая стартовал во Владивостоке, пройдет по территории России, Беларуси, и в начале июля пересечет украинскую границу.

27 июля, на Крещатике, ковчег с мощами Крестителя Руси встретят Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Блаженнейший Митрополит Владимир и иерархи поместных православных церквей.

«Это будет не просто концерт. На Крещатике мы создадим праздник с глубоким смыслом. Крещение Руси - важное духовное событие для нас, православных людей. Это повод рассказать молодежи о том, что мы знаем об Отечестве и истории. Наши Предстоятели выйдут на праздничную сцену, поздравят и благословят народ, после чего состоится масштабный концерт», - рассказал О.Карамазов.

По словам Карамазова, во время концерта на экранах покажут исторические сюжеты о Крещении Руси, которые будут чередоваться с выступлением известных музыкантов, богословов, представителей культуры, общественных деятелей, спортсменов и даже космонавтов.

«В День Крещения Руси планируем зафиксировать рекорд – собрать самый большой за всю историю народный хор из киевлян и гостей города. Люди, собравшиеся на Крещатике, исполнят три самые любимые песни - украинскую, русскую и белорусскую. Песни заранее будут отобраны путем голосования в социальных сетях. В день исполнения тексты песен можно будет видеть на экранах, все смогут петь хором - это объединит и участников, и зрителей! », - добавил О.Карамазов.

Как сообщил глава Киевской городской администрации Александр Попов, к юбилейным торжествам на благоустройство Киева городские власти выделили 30 млн. грн. В частности, на эти средства выкладывают мозаику с изображением сцен Крещения Руси в основании колонны Магдебургскому праву, реставрируют Владимирскую горку, некоторые православные храмы и др. На Певческом поле готовят грандиозную выставку цветов, посвященную Крещению Руси.

Член правления МОО «День Крещения Руси» Алексей Омельяненко рассказал о начале строительства на берегу Днепра, под стенами Киево-Печерской Лавры, храма в честь Крестителя Руси и главной крещенской купели страны.

«Первый камень храмового комплекса планируем торжественно заложить в праздничные дни. В структуру войдет приходской храм, колокольня, крещенские купели, музей православия и диорама «Крещение Руси», - сообщил А.Омельяненко.

В свою очередь, директор Института археологии Петр Толочко сообшил о том, что в Киеве в 26 и 27 июня пройдет международная научная конференция, на которой соберутся известные специалисты и ученые по истории Киевской Руси.

Член Исполкома Национального Олимпийского комитета Украины, призер Олимпийских игр Александр Крикун отметил, что к юбилейным торжествам присоединятся известные спортсмены.

«Без духовности не может быть высоких достижений», - подытожил он.

Среди праздничных мероприятий, в этом году, также заявлен фестиваль-праздник колокольного звона «Слава тебе Боже», который пройдет в России, Украине и Беларуси.

Для организаторов пресс-конференции стало приятной неожиданностью то, что тема празднования Крещения Руси вызвала большой интерес у украинских и российских СМИ: на пресс-конференции присутствовали 18 съемочных групп телеканалов и около 30 представителей печатных и электронных СМИ.

*** День Крещения Руси отмечается 28 июля – в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).

Начиная с 2007 года традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси инициировала и проводит Международная общественная организация «День Крещения Руси».