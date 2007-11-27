У Тины Кароль перед эфиром украли платье

Ведущую "Танцев со звездами-3" Тину Кароль обокрали, пишет " Сегодня ". На эфире в воскресенье Тина оказалась без стилиста и визажиста, поэтому решила пойти в гримерную Подкопаевой и Пилипенко, чтобы ее прихорошили там. А свою гримерку артистка опрометчиво оставила открытой, где оставила все ценные вещи, в том числе и белоснежное платье а-ля Наташа Ростова от Ольги Навроцкой, сшитое специально для программы. Когда через час Тина вернулась, платья не было. Вместе с ним исчез и галстук Юры Горбунова, бывший на той же вешалке, что и наряд для Тины.

Охранники обыскали каждый уголок на киностудии Довженко (там снимают эфиры), но ничего не нашли. Певице и ведущей принесли несколько нарядов со студии, но, увы, они абсолютно не соответствовали имиджу Кароль. В итоге певица облачилась в свое концертное платье, которое за 10 минут привезли продюсер с костюмером. "Я думаю, что кто-то хотел сорвать эфир "Танцев" или насолить мне. Скорее всего, первая версия, — цитирует Тину Кароль издание.