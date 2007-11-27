У Тины Кароль перед эфиром украли платье
10:34, 27 ноября 2007Общество
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Охранники обыскали каждый уголок на киностудии Довженко (там снимают эфиры), но ничего не нашли. Певице и ведущей принесли несколько нарядов со студии, но, увы, они абсолютно не соответствовали имиджу Кароль. В итоге певица облачилась в свое концертное платье, которое за 10 минут привезли продюсер с костюмером. "Я думаю, что кто-то хотел сорвать эфир "Танцев" или насолить мне. Скорее всего, первая версия, — цитирует Тину Кароль издание.
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