Украинская курятина прошла все проверки для европейского рынка

Украина может начать поставки мяса птицы в страны ЕС в течение месяца – «Союз птицеводов»

Об этом сообщил в ходе веб-конференции на портале AgroNews глава ассоциации «Союз птицеводов» Александр Бакуменко.

«Как только мы появляемся на сайте Европейского Союза, мы имеем право на поставку мяса птицы… Думаю, это будет в течение месяца», - сказал Бакуменко

«Все процедуры со стороны Украины пройдены. Как проверка производителей, так и проверка Государственной ветеринарной службы на предмет соответствия ее требованиям Европейского Союза», - добавил глава «Союза птицеводов».

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2012 г. в ходе заседания постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) гендиректората Еврокомиссии все страны – члены ЕС проголосовали за предоставление Украине разрешения на экспорт в ЕС продукции птицеводства, в том числе мяса домашней и дикой птицы, яиц и яичных продуктов. На согласование соответствующих изменений в Регламент Еврокомиссии и предоставление программы контроля сальмонеллы со стороны Украины потребуется около 2-3 месяцев.

По словам Бакуменко, в 2013 году экспорт может вырасти до 140 тыс. тонн с 80 тыс. тонн в 2012 году.