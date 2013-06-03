Отменен один из самых больших детских фестивалей Украины

Об этом сообщает сайт компании «Таврийские игры», которая является организатором данного фестиваля.

На начало августа 2013 года компания «Таврийские игры» запланировала проведение международного благотворительного детского фестиваля «Черноморские игры» в Скадовске Херсонской области. Однако при отсутствии финансовой поддержки со стороны спонсоров, меценатов и местных органов власти провести данное мероприятие невозможно, говорится в сообщении. По этой причине фестиваль в этом году проводиться не будет.

О дате и месте проведения следующего фестиваля «Черноморские игры» будет сообщено дополнительно, отмечают организаторы.

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СправкаУНИАН. Фестиваль «Черноморские игры» - масштабное благотворительное событие, состоящее из комплекса вокальных и хореографических конкурсов, а также творческих, развивающих и игровых программ для детей от 6 до 16 лет. Фестиваль проводится с 1998 года. За 13 лет в конкурсных программах фестиваля приняли участие более 26 тысяч детей. Миссия фестиваля - поиск, открытие, творческое и духовное развитие талантливых детей в Украине.

Почетным президентом компании «Таврийские игры» является народный депутат от Партии регионов Николай Баграев.