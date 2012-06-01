Таврийских игр в этом году не будет

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте фестиваля.

"Учитывая появление в СМИ неофициальной информации относительно будущей судьбы фестиваля «Таврийские Игры» и с целью избегания некорректных заявлений, пресс-служба компании «Таврийские Игры» сообщает, что фестиваль в 2012 году проводиться не будет. Такое решение оргкомитета принято после глубинного анализа музыкального рынка Европы и после проведения фокусной группы среди специалистов шоу-бизнеса, партнеров фестиваля, зрителей и журналистов", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что для подавляющего большинства сторонников фестиваля «Таврические Игры» это событие ассоциируется с многодневной разностилевой музыкальной программой, конкурсом красоты, пивным чемпионатом и фестивальными теплоходами. Однако в таком формате фестиваль «Таврийские Игры» - это уже история, а продолжать его развивать в том же направлении сегодня неактуально. В другом же формате фестиваль «Таврийские Игры» организаторы решили не проводить.

При этом в сообщении указывается, что с 17 по 22 июля текущего года в курортном Скадовске пройдет другой проект "Таврийских Игр" - 14-й детский благотворительный фестиваль «Черноморские Игры». Нынешний фестиваль пройдет в международном формате - в конкурсной программе фестиваля ожидается участие детей из 10 стран мира.

Справка УНИАН. "Таврийские игры" — международный музыкальный фестиваль, который с 1992 года ежегодно проводился в г. Каховка (Херсонская область). Как правило, фестиваль проходил во время майских праздников (1-3 мая). До 2006 года включительно местом проведения фестиваля была набережная Каховского водохранилища в Каховке.

В 2007 году фестиваль проходил на НСК «Олимпийский» в Киеве по билетам.

В 2008 году фестиваль вновь проводился в Каховке. Участниками фестиваля были исключительно украинские группы и исполнители.

XVIII фестиваль «Таврийские Игры», который был запланирован на 1-3 мая 2009 года, пообещали провести позже, но он так и не состоялся.

В 2012 году организаторы фестиваля обещали возобновить его проведение.

За 17 лет на фестивале выступило 237 исполнителей из 17-ти стран мира. За эти годы фестиваль посетили около 3,5 млн зрителей.