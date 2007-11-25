Суд осудил на 9 лет женщину, задушившую новорожденного

В Запорожской области суд приговорил к 9 годам лишения свободы местную жительницу, задушившую своего новорожденного сына.

Решение о лишении свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в уголовно-исправительном учреждении вынес 26-летней жительницу с. Бердянское Бердянского района Запорожской области Бердянский горрайонный суд.

Как сообщили УНИАН в бердянской межрайонной прокуратуре, причиной для возбуждения в отношении женщины уголовного дела, по которому было вынесен данный приговор, стали события 23 ноября 2006 г.

"В этот день 26-летния мать двоих детей уехала от своей матери, с которой проживала, на свою квартиру, где без посторонней помощи родила ребенка и сразу же после родов отнесла его на кладбище, где сначала просто бросила, а затем, услышав плач мальчика, вернулась и задушила младенца пуповиной", - рассказали в прокуратуре.

О преступление стало известно благодаря фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта, куда женщина пришла на обследование спустя несколько часов после убийства.

"Она заявила, что сделала искусственные роды, но не смогла ни сообщить фамилию врача, ни адрес медучереждения, где якобы проводилась операция. Фельдшер обратилась к участковому инспектору милиции и когда спустя несколько дней на кладбище был обнаружен труп новорожденного, женщину взяли под стражу и возбудили в отношении ее уголовное дело", - пояснили в прокуратуре.

В ходе следствия было установлено, что на протяжении всей беременности подследственная пыталась скрывать свое состояние от близких и медработников.

В связи с этим, - сообщили в прокуратуре, - ее заявления о том, что причина убийства сына - шоковое состояние во время и после родов, не были приняты судом во внимание, и женщину приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет.