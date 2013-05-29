Адвокат Джемилева: Три ранения не означают три пули

Об этом А.Лесовой сообщил на пресс-конференции в Симферополе в среду вечером, передает корреспондент УНИАН.

"При осмотре трупа обнаружены три ранения, которые предварительно квалифицированы как огнестрельные: голова, правое плечо, правое бедро. Поскольку в прессе обсуждается вопрос о трех выстрелах, я хочу обратить внимание: преждевременно и непрофессионально заявлять о трех выстрелах, поскольку на месте происшествия обнаружена одна гильза из оружия - этот факт зафиксирован в протоколе, а пострадавший в момент причинения смертельного ранения находился в положении сидя на корточках", - сказал защитник.

"Только в будущем при воспроизведении (картины произошедшего) с участием медицинских экспертов можно ответить на вопрос: исключается или не исключается причинение ранений одним или несколькими выстрелами", - добавил адвокат.

Мустафа Джемилев уточнил, что его сын стрелял из карабина, который глава меджлиса купил много лет назад, когда в Крыму был разгул бандитизма.

Политик добавил, что карабин хранил в сейфе, и Хайсер, вероятно, взял его оттуда. Оружие было зарегистрированное.

По словам М.Джемилева, драма разыгралась во дворе дома Хайсера, куда Февзи пришел помочь подвязать помидоры. По пока непонятным причинам, сын главы меджлиса схватил оружие и со второго этажа дома выстрелил в знакомого, который в тот момент был во дворе.

"Он ответил: "Так получилось", - передал Мустафа Джемилев ответ сына на его вопрос, почему тот убил друга семьи.

Как сообщал УНИАН, 32-летнего Хайсера Джемилева задержали 27 мая на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб местный житель 44-летний Февзи Эдемов - строитель, иногда помогавший семье лидера меджлиса. У него осталась жена и двое детей от разных браков.

Милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Киевский райсуд Симферополя 28 мая избрал Хайсеру меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, сейчас он находится в СИЗО.

Хайсер в 2008 году лечился от психического расстройства в клинике Турции.