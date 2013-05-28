Хайсер Джемилев стрелял из окна второго этажа и попал мужчине в голову (видео)

21:17, 28 мая 2013
Общество
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Хайсер стрелял из окна второго этажа. Пуля попала мужчине в голову - ранение было смертельным. Сын председателя Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, который застрелил человека, два месяца проведет в СИЗО.

В Меджлисе настаивают, что выстрел произошел по неосторожности

Такую меру пресечения избрал для него во вторник, 28 мая, суд Киевского района Симферополя, говорится в сюжете ТСН.

Самого Мустафы Джемилева не было на заседании суда, которое длилось более 2 часов.

Напомним, днем ​​27 мая, во дворе собственного дома в Бахчисарае 30-летний Хайсер Джемилев из родительского ружья застрелил 43-летнего друга семьи Февзи, который работал на его огороде. Хайсер выстрелил из окна второго этажа. Пуля попала в голову - ранение было смертельным.

В Меджлисе настаивают, что выстрел произошел по неосторожности. Мол, никаких конфликтов между мужчинами не было, а погибший был почти членом семьи Джемилева, часто помогал им по хозяйству.

"Это близкий друг семьи Мустафы Джемилева. С Хайсер они были в очень близких отношениях, фактически как братья", - сообщила пресс-секретарь Меджлиса крымскотатарского народа Лиля Муслимова.

Как сам стрелок объясняет свой поступок, пока не известно. Милиция открыла уголовное производство, предварительно квалифицировав преступление как умышленное убийство. Однако не исключают и версию несчастного случая.

"Почему произошло, цель, как произошел выстрел, какой был умысел - это мы выясним в процессе следствия. Никаких препятствий со стороны родственников, близких совершенно нет, идет полное содействие", - сообщил руководитель ГУ МВД Украины в Крыму Михаил Слепанев.

В деле назначили ряд экспертиз, в частности, психиатрическую. Ведь, по словам Мустафы Джемилева, его младший сын страдал психическими расстройствами. 5 лет назад даже лечился в Львовской психбольнице. К оружию, мол, Хайсер всегда был неравнодушен. А ружье, зарегистрированное на председателя Меджлиса, без разрешения взял из отцовского кабинета.

Дома сына и отца находятся по соседству. По мусульманскому обычаю, погибшего должны похоронить в день смерти. Но на этот раз от традиций пришлось отступить, чтобы дать возможность криминалистам тщательно изучить детали дела. Похороны назначили на среду, 29 мая.

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