СМИ: Сегодня в центре Киева задержали российского «вора в законе»

Об этом сообщает ИА «Прайм Крайм» со ссылкой на свои источники.

Неоднократно судимый уроженец Московской области К.Борисов был коронован в мае 1999 года в СИЗО №2 Москвы «Бутырка» группой находившихся там «воров в законе». Незадолго до этого «Костыль» был приговорен к 15 годам лишения свободы за бандитизм.

Освободившись из Красноярска в феврале позапрошлого года, «Костыль» вернулся в Подмосковье, где занял высокое положение в уголовной иерархии, отмечается в сообщении.

В Украину «вор в законе» прибыл накануне из России через КПП Бачевск в Сумской области. Сразу после пересечения границы автомобиль К.Борисова «Тойота Лэндкрузер» взяли под наблюдение украинские оперативники. Спустя несколько часов после прибытия «вора в законе» в Киев он был задержан.

Сегодня же официальными властями Украины принято решение о выдворении К.Борисова за пределы страны с запретом на въезд в течение 5 следующих лет. По собственному желанию «Костыля» страной его депортации была выбрана Турция, куда «вор в законе» вылетел вечерним авиарейсом «Киев - Стамбул».