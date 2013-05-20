За последний год на Волыни появилось 13 новых миллионеров

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Миндоходов в Волынской области, вместе все миллионеры задекларировали 124,4 млн грн доходов.

«До индивидуальной встречи или разговора с нашими декларантами-миллионерами мы тщательным образом проанализировали имеющиеся базы данных. Эта аналитическая работа позволила нам иметь достаточно аргументов для эффективного общения с потенциальными декларантами-миллионерами. Результат – увеличение официальных миллионеров на 13 человек против показателей декларационной кампании прошлого года», - рассказал первый заместитель председателя ГНС в Волынской области Андрей Тимейчук.

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Управление сообщает, как свидетельствует аналитика, самые большие доходы волынские миллионеры в 2012 году получили от инвестиционной прибыли - почти 46 млн грн.

Вторая позиция в перечне самых больших сумм принадлежит волынянам-миллионерам, которые на протяжении 2012 года получили миллионные доходы в виде заработной платы. В целом задекларированные доходы граждан Волынской области в виде заработной платы, позволившие им получить статус декларанта–миллионера – 12,8 млн грн.

Унаследованное имущество, стоимость которого превышает миллион, задекларировано на общую сумму более 9 млн грн. Полученные волынскими миллионерами официальные доходы из-за границы также составляют почти 9 млн грн.

Продажа и обмен движимого и недвижимого имущества принесли в 2012 году доходы волынским миллионерам в сумме более 10,5 млн грн.

Согласно сообщению, в 2011 году по итогам декларирования доходов на Волыни было 26 официальных миллионеров, которые задекларировали 81 млн грн.