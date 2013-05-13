На Сумщине стало на трёх миллионеров меньше

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, из них 7 человек проживают в областном центре и 1 налогоплательщик – в городе Ахтырка. Большинство поданных из 8 деклараций свидетельствуют о доходах, полученных в виде дивидендов от предпринимательской деятельности и доходов от отчуждения имущества. В общей сложности, эти жители области задекларировали 75,9 млн грн доходов.

«Им насчитан налог на доходы физических лиц в размере 327 тыс. грн, который поступит в бюджет», — сообщает пресс-служба.

Напомним, за пять последних лет «миллионеры» были зарегистрированы в регионе 48 раз: ранее налоговики Сумской области регистрировали по итогам 2011 года 11 жителей с доходами в сумме 1 млн грн и более, в 2010 г. — 14, в 2009 г. – 9, в 2008 г. — 14.