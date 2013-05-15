Сегодня открывается 66-й Каннский кинофестиваль

Сегодня во Франции состоится открытие 66-го Каннского кинофестиваля.

Как сообщает РИА «Новости», фестиваль в 2013 году пройдет с 15 по 26 мая. Откроет его картина австралийского режиссера База Лурмана "Великий Гэтсби" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Как пишет газета «Коммерсантъ», в жюри фестиваля войдет много знаменитостей: Николь Кидман, Кристоф Вальц и президент режиссер Стивен Спилберг.

Среди номинантов известные режиссеры - Роман Полански с фильмом "Венера в мехах", братья Коэны ("Внутри Льюина Дэвиса"), Асгар Фархади ("Прошлое") и Абдельлатиф Кешиш ("Жизнь Адель").

Также на фестивале состоятся премьеры новых работ Франсуа Озона "Молода и прекрасна" и Такаси Миикэ "Соломенный щит", Николаса Виндинга Рефна "Только Бог простит".

Как отмечает издание, Рефн является самым вероятным кандидатом на "Золотую пальмовую ветвь", хотя конкурентами ему могут стать американцы Джеймс Грей ("Иммигрант") и Александр Пейн ("Небраска").

Как сообщал УНИАН, на Кинорынке 66-го Каннского международного кинофестиваля будет работать Украинский национальный павильон.

В рамках работы Украинского павильона современное украинское кино будет представлено готовыми проектами, а также работами, которые находятся на разных стадиях производства.

Уже традиционно на Каннском кинорынке будут представлены главные украинские кинофорумы: Международный кинофестиваль «Молодость» и Одесский международный кинофестиваль. На нынешнем МКФ в Каннах украинские фильмы не будут представлены в конкурсных программах.