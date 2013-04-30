На кинофестивале в Каннах будет работать Украинский национальный павильон

Организует его деятельность Государственное агентство Украины по вопросам кино совместно с Национальным центром Александра Довженко при поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и компании «Международные авиалинии Украины», сообщили УНИАН в пресс-службе Госкино.

В рамках работы Украинского павильона современное украинское кино будет представлено готовыми проектами, а также работами, которые находятся на разных стадиях производства.

Уже традиционно на Каннском кинорынке будут представлены главные украинские кинофорумы: Международный кинофестиваль «Молодость» и Одесский международный кинофестиваль.

Кроме основных мероприятий, в павильоне будет представлена кинодистрибюторская компания B&H. Также при поддержке фонда Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего» состоится выступление скрипачей Ильи Бондаренко (11 лет) и Татьяны Жмендак (11 лет).

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Екатерина Копилова отметила, что на нынешнем МКФ в Каннах украинские фильмы в конкурсных программах не будут принимать участия.

«Но Каннский кинофестиваль – это не только конкурсные соревнования: в рамках этого форума проводятся также различные специальные события и кинорынок, который является местом встречи профессионалов киноиндустрии со всего мира», - отметила она.

По словам К.Копиловой, «организация Украинского павильона в рамках одного из крупнейших и наиболее престижных кинофорумов мира – Каннского МКФ – является важной задачей для продвижения украинских кинопроектов, популяризации украинского кино, содействия поиску иностранных инвестиций и копродукции фильмов».

«Я называю наш национальный павильон Кинопосольством Украины размером 50 кв. м», - отметила она.

В этом году Украинский национальный павильон шестой год подряд станет площадкой для работы украинских и европейских кинопрофессионалов. Он объединит представителей продакшн-компаний, а также независимых украинских режиссеров и продюсеров, дистрибьюторов и фестивальных менеджеров, подчеркнули в Госкино.