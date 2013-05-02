Freedom House: Украину по уровню свободы приравняли к Замбии и Южному Судану

Об этом сообщила правозащитная организация Freedom House («Дом Свободы») из США в обнародованном в среду отчете. Эти три государства стали последними в этой категории с рейтингом в 60 баллов, далее идут «не свободные» страны, сообщает Радио Свобода.

В 2012 году рейтинг Украины упал еще на один балл по сравнению с 2011-м, когда она потеряла сразу три балла, сообщили правозащитники. По их словам, к этому привела в прошлом году, в частности, политизированная природа получения лицензий на цифровое вещание, по которой целый ряд независимых станций потеряли свои лицензии. Кроме того, в прошлом году в государственных средствах информации происходили злоупотребления в пользу правящей Партии регионов на парламентских выборах, а также наращивание угроз и нападений на журналистов в предвыборный период.

Как говорится в отчете, Украина находится среди стран, которые идут авторитарным курсом.

Всего в мире уровень свободы слова упал в 2012 году до самого низкого уровня почти за десятилетие, отметили правозащитники. Негативные тенденции выявлены во всех регионах мира, заявила директор проекта Карин Дойч Карлекар.

Наихудшее положение в мире - в Северной Корее и Туркменистане (96 баллов); буквально на соседних низких позициях - Узбекистан и Беларусь.

Грузию, тоже «частично свободную» с 49 баллами и 96-104-м местами, и Армению, «не свободную» с 61 баллом и 134-139-м местами, похвалили за значительные улучшения. Зато за ухудшение раскритиковали Азербайджан («не свободен», 82 балла, 177-188-е места).

Вызвала большое беспокойство и Россия («несвободна», 81 балл, 176-е место), где власть, как отметили правозащитники, имеет почти полный контроль над телевидением, радио и печатной прессой.

Первые два лучших места поделили Норвегия и Швеция с 10 баллами, следующие три с 11 баллами - Бельгия, Нидерланды и Финляндия.

Freedom House разделяет страны и территории мира по уровню свободы на «свободные» (0-30 баллов), «частично свободные» (31-60 баллов) и «не свободные» (61-100 баллов).