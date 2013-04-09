Freedom House ожидает от Януковича второго важного шага

Правозащитная организация Freedom House позитивно оценивает помилование Президентом Украины Виктором Януковичем экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука и ожидает от него такого же решения в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко.

Как сообщает Радио «Свобода», об этом заявил президент организации Дэвид Креймер.

«Воскресное помилование было первым важным шагом Президента Януковича. Я рад узнать, что господина Луценко, господина Филипчука и других, наконец, отпустили. Но освобождение Тимошенко – не менее важно», – цитирует сайт Freedom House слова Д.Креймера.

«Мы надеемся, что вскоре произойдет помилование Тимошенко как свидетельство значительных усилий поставить Украину на путь к демократическому европейскому будущему», – заявил Д.Креймер.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины В.Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе - бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко и бывшего министра охраны окружающей природной среды Г.Филипчука.