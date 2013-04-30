Политологи считают, что ЕС готов принять позитивное решение по ассоциации

Такое мнение высказал Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, комментируя предварительные итоги визита первого вице-премьера Сергея Арбузова в Брюссель для проведения переговоров с представителями Европейской Комиссии.

«Раз европейцы продолжают говорить с нами об экономических вещах, они явно демонстрируют, что дверь в ЕС для нас открыта, и они готовы продолжать сотрудничество. Я считаю, что этот режим переговоров напоминает подготовку к позитивному решению о подписании Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Если на уровне первого вице-премьера проходят такие важные переговоры, это значит, что некий предварительный политический консенсус найден. Поэтому я к таким переговорам отношусь как к подготовке к положительному решению», - сказал Погребинский.

Напомним, сегодня завершается визит первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова в Брюссель. В ходе этой поездки он обсудил с представителями ЕК вопросы создания ЗСТ, расширение торгового сотрудничества, увеличение инвестиций, привлечение передовых технологий для модернизации экономики, а также ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются европейские компании в Украине. Для этого была проведена специальная встреча с представителями крупного европейского бизнеса. Кроме того, Арбузов рассказал о ходе реализации реформ, которые являются обязательным условием для подписания соглашения об Ассоциации. 15 мая текущего года Еврокомиссия должна принять предварительное решение о возможности заключения СА с Украиной. Этот же документ предполагает и создание Зоны свободной торговли.